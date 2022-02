Une solution serait-elle en train de se dégager pour les habitants de la rue Lait Beurré, régulièrement victimes d’inondation ? L’espoir est en tout cas très grand. Une convention est en cours de rédaction entre les autorités communales et le fermier propriétaire du terrain jugé problématique. À chaque orage ou lors de pluies intenses, des ruissellements provoquent des dégâts dans les caves, garages, cours et jardins, mettant les nerfs des riverains à rude épreuve.

Un comité de quartier s’est donc constitué et une pétition avait été lancée l’an dernier. "Certains voudraient que ce soit un problème entre particuliers mais la problématique touche tout un quartier et non pas une seule habitation", rappelle Didier Galot, riverain. Le problème serait loin d’être neuf et aurait déjà été constaté dans les années 90, mais se serait accentué ces dernières années. "Décembre 2020, février et juillet 2021 ont été catastrophiques pour nous. L’eau s’est infiltrée chez moi et des voisins, jusqu’ici assez épargnés, ont vu l’eau monter dans leur cour."

© D.R.



Des négociations entre le fermer et l’autorité communale ont été entreprises. Aujourd’hui, elles semblent sur le point d’aboutir. "La convention est en cours de finalisation, elle nous permettra d’intervenir sur le terrain", confirme Jacques Gobert (PS), bourgmestre. "Des travaux d’aménagement pourront alors être entrepris pour canaliser les eaux de ruissellement. L’entreprise qui en sera chargée a déjà été désignée, tout pourrait donc s’accélérer."

Et le maïeur de poursuivre : "Nous sommes conscients que tout cela prend du temps. Mais nous préférons obtenir un accord à l’amiable à l’issue de négociations que de devoir envisager aller en justice. Nous ne savons pas si les aménagements prévus seront la solution à tout mais en attendant d’éventuelles études plus complètes, c’est ce que nous avons trouvé." Ces solutions d’urgence se veulent donc temporaires mais pour les riverains, tout est bon à prendre.

"C’est évidemment très positif, nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle. La mobilisation a porté ses fruits", souligne Didier Galot. "Ce que nous souhaitons également, c’est que pareille situation ne puisse pas se reproduire ailleurs. Nous ne souhaitons à personne de vivre ce que nous avons vécu. Il n’est pas dans nos intentions de pointer les agriculteurs et de les faire condamner mais de permettre des interventions plus rapides lorsqu’une activité sur terrain privé engendre d’importants troubles du voisinage."

Des contacts ont donc été pris avec les députés de la région afin que la problématique puisse être remontée auprès du gouvernement et que le débat soit ouvert. "Il y a un vide juridique qui permet aux propriétaires de terrains de jouir de leur bien comme ils entendent, et ce même si d’autres en sont empêchés. Comment profiter d’un jardin, d’une cour quand tout est inondé, ou d’une maison dont les murs sont humides ?"

Les changements climatiques laissent craindre à Didier Galot une détérioration de la situation, et ce même si des solutions existent, par exemple via la cellule Giser de la Région wallonne.