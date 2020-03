Une réunion ouverte à tous les Brainois est organisée le 24 mars.

A moins que l'épidémie de coronavirus ne vienne contrecarrer les plans de la commune de Braine-le-Comte avec une interdiction des rassemblements, de nombreux Brainois sont attendus le 24 mars à l'hôtel de ville pour une grande réunion sur le thème de la participation citoyenne. "L'objectif sera d'abord d'expliquer aux citoyens ce qu'est réellement cette participation citoyenne et ce qu'elle peut apporter", explique Olivier Fievez (PS), échevin en charge de la participation citoyenne.

Animée par le bureau de consultance spécialisé Up City, la soirée débutera par une présentation et un échange d'expériences avant de se transformer en atelier géant. "Comment la participation citoyenne peut-elle être un outil de dialogue et de liens entre le Brainois et son administration ? Nous voulons vraiment mener une grande exploration de ce que veulent les citoyens pour l'avenir de Braine-le-Comte. Dans cette optique, huit citoyens qui se porteront candidats seront désignés pour intégrer un groupe de travail sur la participation citoyenne."

Ce groupe de travail, formé au début de l'année 2019, est actuellement composé de huit représentants issus des quatre groupes politiques du Conseil communal. "Avec les huit citoyens, il sera agrandi à 16 membres", poursuit Olivier Fievez. "Ce groupe aura une force propositionnelle d'idées de projets pour le conseil communal mais pourra aussi collaborer avec d'autres groupes de travail déjà existants, comme celui sur les déchets. La volonté derrière tout cela est d'imaginer la ville de demain, pour les prochaines générations."

Pour tenter d'attirer un maximum de Brainois, une communication massive a été lancée via un document toutes-boîtes, des annonces sur le site web de la commune mais aussi des articles dans le bulletin communal. "La participation citoyenne sera l’un des défis de cette mandature", peut-on d'ailleurs lire dans la Déclaration de politique communale votée pour cette mandature 2019-2024. Et c’est pour cela que la majorité a souhaité créer une attribution scabinale spécifique, portée par Olivier Fievez, afin de coordonner la participation citoyenne.

> Inscriptions souhaitées auprès de la Cellule Communication : 067/874.867, commu@7090.be.