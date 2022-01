Il était temps, diront certains ! Depuis ce mardi, l’intercommunale de gestion environnementale Hygea lance un nouveau site internet permettant aux citoyens des 24 communes affiliées d’accéder à une série de services en ligne. Il est par exemple désormais possible d’obtenir une carte d’accès aux recyparcs, ce qui été jusqu’ici impossible. Le citoyen désireux d’en disposer devait se déplacer au sein des bureaux administratifs d’Hygea, soit à Cuesmes, soit à Manage, selon un horaire restreint.

"Ce projet a pour objectif principal de faciliter la vie des utilisateurs pour la gestion de leurs déchets mais il permettra également, dans une moindre mesure, de faire un geste pour l’environnement en diminuant les déplacements", explique-t-on du côté de l’intercommunale. Concrètement, le webshop offre aux utilisateurs une série de services : acquérir une carte d’accès aux 25 recyparcs de l’intercommunale et gérer celle-ci (perte, besoin d’une seconde carte,…), gérer la consommation des quotas de déchets aux recyparcs, consommer le solde ou recharger le badge d’accès aux points d’apports volontaires.

Mais il est également possible de louer un conteneur (pour l’évacuation de déchets spécifiques en grandes quantités, réserver un taxi-déchets pour la collecte à domicile des déchets destinés au recyparc, réserver du matériel tels que des kits de protection ou des sacs destinés à la collecte d’asbeste-ciment dans les recyparcs, télécharger gratuitement des supports informatifs relatifs à la gestion des déchets. D’autres services sont encore disponibles et sont à découvrir sur le site.

"Pour les citoyens qui le souhaitent, il sera toujours possible de se rendre dans les bureaux de l’intercommunale Hygea. Pour obtenir une carte d’accès aux recyparcs ou acheter des quotas, les différentes permanences organisées sur les sites de Cuesmes et de Manage sont maintenues." Pour les habitants des communes de la Région de Mons-Borinage, il s’agit des lundis, jeudis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 à Cuesmes et pour les habitants des communes de la Région du Centre des mardis et mercredis de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 dans les bureaux Hygea de Manage.

En fonction de l’évolution de la gestion des déchets et des activités de l’intercommunale, le webshop Hygea sera régulièrement mis à jour et complété afin de proposer de nouvelles fonctionnalités aux citoyens.