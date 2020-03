L'objectif étant de sensibiliser au dépôt des déchets dans les avaloirs.

Si vous les croisez, ils vont certainement attirer votre regard. Des plaques émaillées et des pavés un peu particuliers fleurissent un peu partout dans la région du Centre. "Ici commence la mer", est-il écrit. Trois de ces pavés ont par exemple été placés sur le territoire d'Ecaussinnes : à la rue des Places, sur le Plateau de la Gare et à la Place de Marche.

"Ils ont été posés à proximité de certains avaloirs de la commune pour sensibiliser à la protection des océans et du cycle de l'eau", explique l'échevin Arnaud Guérard, en charge de l'environnement. "C'est un moyen de rappeler qu’un déchet, liquide ou solide, jeté par terre est un déchet qui n’est pas à sa place. Nous poursuivrons le placement d'autres pavés à différents endroits stratégiques de la commune."

Mégots de cigarette, déchets divers, huile de friture ou de moteurs, restes de nourriture, cotons et lingettes, sirops et médicaments, ou encore résidus de peintures ou de produits toxiques... Tous ces produits aboutissent à la station d’épuration perturbant leur bon fonctionnement. C'est dans cette optique que la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) a lancé cette campagne de sensibilisation partout en Wallonie en collaboration avec les différents contrats de rivière.

Dans la région du Centre, plusieurs autres communes ont d'ailleurs imité Ecaussinnes en participant à l'action. Ce sont par exemple déjà quatre pavés à Manage, trois à Seneffe, quatre à Soignies ou quatre à Braine-le-Comte qui ont été placés ou le seront prochainement. "L’objectif est de multiplier les plaques supplémentaires et de poursuivre ensuite par un marquage au sol à l’aide de pochoirs pour les avaloirs isolés afin de diffuser le même message le plus largement possible", commente la SPGE.