Ça bouge au MR de Soignies où Ignace Bottemanne vient de remplacer Gérard Van Oudenhove à la présidence. Le Mouvement Réformateur a tenu son assemblée générale ce dimanche au château de Thieusies afin d’évoquer le redéploiement et les projets d’actions à venir. Le Président provincial, Denis Ducarme, et d’arrondissement, Maxime Daye, étaient également présents pour l’occasion en vue de soutenir leur stratégie vers le renouveau.

Entrepreneur né, Ignace Bottemanne est notamment dirigeant en entreprise et ancien chercheur en médecine à Louvain. Il a également créé son spin off qui exploite les recherches effectuées en entreprise. Au sein du MR depuis une quinzaine d’année, il aura pour mission de donner une nouvelle impulsion au parti grâce à son expérience.

"Je me suis fixé trois missions en tant que nouveau président du MR de Soignies", confie Ignace Bottemanne, nouveau président du MR de Soignies. "Mon premier objectif et de maintenir le parti dans la majorité sonégienne afin d’y implanter nos valeurs libérales. Je compte également moderniser notre action politique. Les jeunes de la région ont un rôle à jouer dans cette mission qui doit devenir beaucoup plus participative. Mon dernier souhait est de rassembler les membres du parti autour d’une vision commune en vue des échéances électorales de 2024."

Avec cette nomination, le MR de Soignies marque clairement son entrée en campagne. De nombreuses actions vont donc suivre afin d’en dire plus sur les intentions du parti. "De nombreux ateliers sont prévus afin d’aborder des sujets tels que la santé, la mobilité, etc. Des experts viendront présenter les actions qu’ils mettent en place sur d’autres communes et exposeront les intérêts que nous avons à faire de même à Soignies. Ces ateliers devraient commencer dans le courant du mois de septembre prochain", conclut Ignace Bottemanne.