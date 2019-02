Suspension du prononcé pour celui qui avait dit au JT “qu’ils allaient tout casser”…

Voici environ un mois, Frédéric, un habitant de Manage, avait comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour incitation à la violence. En cause : des propos tenus dans le JT de la RTBF où il affirmait : “Si on ne nous aide pas, on va tout casser”.

Des propos pour lesquels il a été reconnu coupable mais en bénéficiant de la suspension du prononcé. Ce qui signifie qu’il n’a pas de casier judiciaire. “Il s’agit d’un avertissement”, s’est exclamé le président Labat.

Nous avions recueilli les impressions du Manageois avant sa comparution. Il nous avait expliqué comment il en était arrivé à tenir de tels propos.

Ainsi, il nous avait indiqué qu’au début, l’ambiance était vraiment bon enfant cat il y avait même des gilets jaunes qui étaient venus en famille. Il ajoutait que certains avaient ensuite commencé à s’énerver. “Les casseurs m’ont énervé”, avait-il reconnu. Et, il y avait eu cette interview pour la RTBF…

Son avocat Me David Gelay, n’avait pas manqué de rappeler, ce contexte tout comme la situation particulièrement difficile que connaît Frédéric. Ce dernier sans emploi a une femme malade et cinq enfants. “Il n’a même pas 1200 euros par mois”, s’est exclamé David Gelay. “Quand on enlève les principales factures, il ne lui reste déjà plus que 300 euros pour vivre…”

Cet aspect humain, le tribunal en a tenu compte. “J’ai jugé un fait mais aussi un homme. C’est un peu comme si je vous donnais un avertissement”, s’est exclamé le président.

Et David Gelay : “Comme je l’avais demandé, il ne s’agit pas d’un jugement politque mais bien d’un jugement humain qui tient compte de la situation de mon client. “

Pour rappel, alors que le ministère public réclamait 80 heures de travaux d’intérêt général, Me David Gelay avait plaidé l’acquittement de son client à titre principal. “Je vais voir avec mon client si nous faisons appel mais si c’est le cas, il ne faut pas oublier qu’il risquait une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.”