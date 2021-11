La couleur ocre va s'inviter sur les voiries de Braine-le-Comte, à la faveur de la déclinaison locale du plan Wallonie Cyclable. Pour rappel, ce plan vise à aider 116 communes wallonnes présentant un potentiel et une stratégie à développer la pratique du vélo utilitaire sur leur territoire. On entend par là utiliser le vélo pour aller travailler, faire ses courses, aller à l'école…

Dans ce cadre, la Ville de Braine-le-Comte a décroché un subside de 750 000 € en mars dernier. Celui-ci couvrira une partie des investissements réalisés par la Ville, jusqu'à 80% de leur montant total, suivant l'espace consacré aux vélos. Huit fiches-projets ont été arrêtées et votées par le conseil communal, à l'unanimité.

Parmi les huit projets, six concernent la création de cheminements vélo. On verra ainsi apparaître des pistes cyclables de chaque côté de la rue Emile Heuchon, qui longe le chemin de fer, mais aussi le long du Chemin du Pont, avec un piste cyclable d'un côté et un piste cyclopiétonne de l'autre. L'asphalte ocre s'invitera aussi des deux côtés de la Rue du 11 novembre et la rue des Frères Dulait Idem à la rue de la Libération, une liaison inter village qui mène à Hennuyères.

Les carrefours traversés par ces rues seront sécurisés, via un marquage attirant l'attention sur les vélos. On verra aussi apparaitre un chemin réservé aux cyclistes et aux piétons sur le sentier Saint-Roc, de l'autre côté de la gare. Enfin, des emplacements de stationnement, en libre accès ou sécurisés, seront déployés à tous les endroits stratégiques de la ville (gare, points d'intérêt, équipements sportifs…).

Stationnement déplacé

Pour certains aménagements, comme à la rue Emile Heuchon et la rue du 11 novembre, la création de pistes cyclables dans les deux sens de circulation s'accompagnera de suppression ou de report d'emplacement de stationnement…Et cela risque bien de crisser chez certains riverains, comme le préfigurait une intervention du conseiller communal Pierre-André Damas (Ensemble), qui appelait à "ne pas résoudre un problème de mobilité de vélo en créant un autre problème, de parking ou autre."

Prenant le cas de la rue du 11 novembre, il estime que "supprimer le stationnement dans cette rue va poser un autre problème, d'autant qu'il y a énormément de trafic en heure de pointe et le stationnement a un effet réducteur de vitesse. Je m'inquiéterais de voir cette rue à double-sens permanent avec une piste cyclable de chaque côté." Et de suggérer de n'en tracer que d'un côté.

Suggestion balayée par le bourgmestre Maxime Daye, qui appelle à changer de prisme et faire preuve de progressisme en matière de mobilité. "si on ne trace une piste que d'un côté, ce n'est pas donner de la place au vélo, c'est faire de l'esthétique. A un moment donné, il faut être volontariste et changer son attitude par rapport au transport de manière générale", estime-t-il, indiquant que des solutions peuvent être trouvées pour dédier des places de parking aux riverains dans le parking voisin de la SNCB.

"Nous interpellerons aussi le ministre Gilkinet dans l'idée de rendre de la place, même si c'est provisoire. Car notre ville va aller au-delà de grands changements et il faut l'accepter." Et de prédire que "quand le vélo aura pris une place noble dans notre ville, on aura probablement moins de voitures et moins de problématiques liées au stationnement et à la vitesse. Mais c'est un vrai changement et il faut aller de l'avant, oser, et être progressiste."