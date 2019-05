L'automobiliste, seul à bord, s'en sort plutôt bien.

Un violent accident s'est produit tôt, ce dimanche matin, à Fayt-lez-Manage. Alors qu'il arrivait à un carrefour réglementé par des feux tricolores, un automobiliste, seul à bord, a semble-t-il perdu le contrôle de son véhicule pour finalement terminer sa course une centaine de mètres plus loin, sur un trottoir non loin du mur d'un habitation. Dans sa course, ce dernier a arraché plusieurs poteaux et un feu de signalisation.

© DR



De très nombreux débris jonchaient le sol mais fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Le conducteur a été pris en charge par les secours. Selon les premières constatations, ce dernier était blessé à la tête mais s'en sort bien. Il a malgré tout été emmené en ambulance vers le centre hospitalier le plus proche par mesure de sécurité et pour éventuellement subir quelques examens complémentaires.

Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans le crash.