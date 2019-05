C’est en larmes que Thomas avait comparu devant le tribunal de police. Le jeune homme avait même expliqué qu’il n’avait pas eu le courage de présenter ses condoléances à la famille de la victime.

Le drame date du 25 mai 2017. Alors qu’il circulait avec sa voiture sur la chaussée de Bruxelles à Casteau en direction de Mons à hauteur du restaurant La Gourmandine, Thomas n’a pas pu éviter de heurter un piéton. Jacques Malgrève, 72 ans, n’a pas survécu…

Le conducteur dit avoir été ébloui par le soleil. Il affirme, en effet, que lorsqu’il a aperçu Jacques au milieu de la chaussée et qu’il a tenté de l’éviter, il était trop tard…. Thomas a précisé ne pas avoir aperçu le piéton.

L’avocate de la partie civile avait mis en avant l’excès de vitesse du jeune homme - il roulait à une vitesse comprise entre 99 et 115 au lieu de 90. En outre, selon elle, si le piéton avait hésité à continuer à traverser, c’est très certainement parce qu’il avait dû être perturbé par la voiture qu’il avait vue arriver rapidement vers lui.

Me Alexis Colmant, l’un des deux avocats de Thomas, avait, lui, précisé que même si son client avait respecté la limitation de vitesse, l’accident aurait quand même eu lieu.

Le second avocat du jeune homme, Me Christophe Colin, avait plaidé "l’obstacle imprévisible". Il avait argumenté en soulignant que le piéton s’était arrêté au milieu des deux bandes. Il avait traversé la chaussée afin de prendre une photo du lieu où il avait fêté les 70 ans de son épouse. Me Colin considère donc le piéton comme l’obstacle. Il avait ajouté que le piéton avait pris un gros risque en traversant à cet endroit. Il avait demandé l’acquittement et, subsidiairement, la suspension du prononcé.

Selon le ministère public, un acquittement ou une suspension du prononcé n’était pas approprié… "Il faut une prise de conscience de la faute commise", s’était exclamé le substitut qui avait ajouté que si Thomas avait été vraiment ébloui, il avait d’autant plus de raisons de respecter la limitation de vitesse.

Lors de l’audience, le président avait déjà tenu à préciser que la Cour de cassation avait déjà rendu des arrêts dans lesquels des fautes étaient reconnues malgré la présence d’un obstacle imprévisible…

Finalement, le tribunal a condamné Thomas à une peine de 200 heures de travaux d’intérêt général et à une déchéance du droit de conduire de trois mois avec un sursis pour 75 jours.