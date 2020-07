De nombreuses activités sont annoncées pour les vacances que beaucoup passeront dans la région.

Comme chaque année, la Ville de Binche a concocté un programme pour animer la saison estivale. C'est toutefois dans un contexte particulier que les activités ont dû être pensées cette fois-ci.

"Nous avons appliqué une discipline rigoureuse dans l'organisation des activités publiques", explique le bourgmestre Laurent Devin. "Nous avons très régulièrement des réunions entre les différents services communaux et la police pour décider l'application des mesures de sécurité et même les anticiper. Lundi, le feu vert a été donné pour l'ensemble des activités estivales. Quant aux responsables des associations, une demande préalable doit être introduire s'ils souhaitent organiser des activités. Ils devront prendre connaissance des consignes et leur demande sera analysée."

En tenant compte des mesures liées à la crise sanitaire, les autorités ont donc pensé un programme qui aura de quoi changer les idées des nombreux vacanciers restant au bercail cette année. La Grand-Place a ainsi été embellie par le Service Travaux. De quoi permettre aux cafés d'étendre leur terrasse et aux flâneurs de profiter d'un cadre agréable, composé à partir de matériaux de récupération. À Binche, le Service Travaux ne manque jamais d'imagination, les ronds-points peuvent en témoigner.

La crise du coronavirus n'aura pas eu raison du marché des producteurs locaux qui revient pour une seconde édition sur le square Derbaix, devant la gare, chaque dernier jeudi des mois de juillet, août et septembre. Le Gin de Binche, le Ruffus, la ferme Legat, la chèvrerie des Saules, les confitures de Jeanne ou encore l'Atelier de Fred seront présents parmi la trentaine d'artisans annoncés. Il sera toujours possible d'affoler ses papilles sur place, mais s'asseoir à une table sera indispensable pour tenir compte consignes appliquées dans l'horeca.

L'Office du Tourisme a de son côté établi un agenda varié. De juillet à septembre, il proposera des visites thématiques, un rallye nature, un jeu de piste médiéval, une balade sur les traces de l'Antiquité ou même une nuit consacrée aux chauves-souris.

Au Musée du Masque, l'exposition Ticuna consacrée au peuple amazonien joue les prolongations jusqu'au 31 août. Aux côtés des masques venus des "cinq coins du monde" et du centre d'interprétation consacré au carnaval, une autre expo temporaire, Respiro Prezioso, complète le tableau en présentant le travail remarquable d'étudiants en orfèvrerie qui ont revisité le masque chirurgical. Le musée propose également des stages pour les enfants, des ateliers créatifs les mercredis ou encore des visites guidées les samedis. Infos pratiques et réservations obligatoires sur le site du MUM.

Cette année en revanche, le cinéma en plein air et la balade old timers font l'impasse. L'organisation de ces activités était difficilement conciliable avec les mesures sanitaires. En ce qui concerne les Fêtes de Septembre et la course cycliste Binche-Chimay-Binche, pas d'annulation à l'ordre du jour. "Le processus d'organisation est bien lancé. Nous évaluerons la situation le moment venu pour nous assurer que ces événements peuvent bien se tenir", précise Laurent Devin.

Et le bourgmestre de conclure: "Cet été sera pour beaucoup l'occasion de se rapprocher de chez soi et des siens. Notre région a les ressources nécessaires pour satisfaire tout le monde. Avec les activités présentées aujourd'hui, il y a de quoi passer un bel été à Binche."