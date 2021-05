Les jeunes de la région du Centre ne manquent pas de talent, et Ilario Spampinato en est le parfait exemple. À peine âgé de 20 ans, le Tchat lancera son premier one man show « Certains m’aiment drôle » très bientôt sur les scènes. Un spectacle qu’il a écrit en une traite en seulement deux mois, grâce à l’accumulation de textes depuis plus de cinq ans.

Véritable passionné de la scène, le jeune adulte déborde d’inspiration. "Je fais ce que j’aime depuis plus de 13 ans", explique Ilario Spampinato. "J’ai fait six ans de théâtre amateur et j’ai ensuite été à l’école du rire, où j’ai appris les bases d’être seul en scène. Très rapidement, on a remarqué que j’avais une facilité d’écriture et j’ai toujours eu des idées, des inspirations fortes." Un talent brut qu’il a pu explorer notamment dans l’équipe de l’émission bien connue de la RTBF, le Grand Cactus. Ilario a également accompagné la Française Viviane Tardivel dans sa comédie Un toit pour toi.