Un nouvel écoquartier doit sortir de terre en plein cœur de la Cité du Gille.

Quand le projet aura abouti, le visage de Binche sera sans aucun doute différent. 190 logements, 8.000 m2 de commerces et 440 places de parking en plein centre-ville vont en effet constituer le futur Îlot des Pastures.

C'est l'un des projets phares menés par la majorité violette. Un projet sur lequel elle planche depuis un moment. Mais le collège ne veut rien laisser au hasard et accorde une attention particulière à chaque étape de la procédure pour garantir la réussite du projet.

D'ailleurs, si cet écoquartier est évoqué depuis longtemps déjà, il faudra se montrer patient avant de le voir sortir de terre. Car en théorie, le promoteur BCB a jusqu'au mois de mars 2021 pour déposer son permis. Une nouvelle procédure sera ensuite lancée pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, à coups d'enquête publique et d'éventuels recours. Les travaux ne sont donc pas près d'être lancés.

En attendant, le bourgmestre et son équipe multiplient les réunions avec le promoteur. "Nous les rencontrerons encore en février", indique Laurent Devin. "BCB a jusqu'au mois de mars 2021 pour déposer son permis, mais ça reste évidemment dans leur intérêt de le faire le plus rapidement possible. Je mets en tout cas un soin particulier à suivre ce dossier."

D'autres projets dépendent de cet écoquartier. Notamment celui de la maternité commerciale pour lequel la Ville pourra compter sur un subside européen destiné au départ à rénover Hall Hupin qui sera finalement rasé. Un autre subside devait servir à aménager l'allée des Pastures. Le promoteur prendra finalement ce chantier à sa charge. La Ville utilisera donc le subside pour réaliser des aménagements à l'avenue Wanderpepen. "L'idée est d'assurer une liaison parfaite avec le quartier des Pastures. C'est un enjeu fondamental pour notre ville", conclut Laurent Devin.