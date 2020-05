L'enquête publique débutera le lundi 8 juin.

Après Tournai et Mons, un cinéma Imagix verra-t-il le jour à La Louvière ? Le projet est en tout cas sur les rails puisque la demande de permis vient d'être déposée. La société prévoit la construction d'un complexe avec une capacité totale d'environ 1600 sièges répartis dans une dizaine de salles, avec des activités de loisirs annexes. Il est également prévu de créer un parking de 271 places ainsi qu'une passerelle au-dessus du chemin de fer afin de relier le complexe au centre-ville.

La société Imagix a en effet jeté son dévolu sur un terrain situé le long du chemin de fer, en face de l'usine NLMK et à côté du centre récréatif Foumi Le Pirate. Le site en question en entouré par la rue des Rivaux, le rue W. Finch, la rue Anna Boch, la rue Alfred Séverin ainsi que la rue du Chemin de fer. Cette décision de s'installer dans le quartier de la Closière, où il existe plusieurs rues résidentielles, n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité au moment de l'annonce du projet l'année dernière. Une pétition avait même été lancée par les riverains mécontents.

Ceux-ci pourront encore faire entendre leur voix une dernière fois, lors de l'enquête publique. L'ensemble du dossier sera consultable dès le 8 juin auprès de l'administration communale. Et dès cette date, l'enquête publique sera également ouverte pour une durée de 30 jours, jusqu'au 7 juillet. Tout intéressée peut dès lors formuler ses observations écrites ou orales dans ce délai. Il appartiendra ensuite aux fonctionnaire technique et délégué du Service Public de Wallonie (SPW) d'octroyer ou non le permis à Imagix.

La Ville de La Louvière ne pourra qu'émettre un avis au SPW ou émettre un recours a posteriori si elle prend position contre le projet. Ce qui ne serait pas étonnant lorsqu'on sait la Ville et le groupe Wilhelm&Co ont signé une convention de partenariat dans le dossier Strada qui est censé comprendre la construction... d'un cinéma. Ajoutons à cela la présence du cinéma Stuart, une institution dans le paysage louviérois.

En mai 2019, lors de l'annonce du projet Imagix, la collège communal entendait d'abord évaluer la situation sur des bases concrètes. Ce qui devra désormais être fait. De son côté, Imagix souhaiterait évidemment avancer le plus rapidement possible pour démarrer les travaux dès l'automne 2020. Tout dépendra de l'issue de la demande de permis.