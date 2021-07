La réaction immédiate du personnel de la résidence Damien, à Braine-le-Comte, couplée à l’intervention rapide des services de secours, a permis d’éviter le pire ce mardi soir. Vers 21 heures, un incendie se déclarait dans la nouvelle aile de l’établissement, nécessitant ainsi l’évacuation des résidents, atteints de troubles psychiatriques. Tous sont heureusement sains et saufs.

Au lendemain de l’incident, certaines questions restent sans réponse. On ignore par exemple toujours la cause du sinistre. De même, l’étendue des dégâts doit encore être constatée. "À ce stade, on ne sait pas encore si les résidents pourront regagner la résidence", confirme Léandre Huart, bourgmestre faisant fonction. "Tout le monde a évidemment été relogés dans des résidences spécialisées afin d’assurer une prise en charge optimale."