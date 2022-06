U.P.

Vendredi après-midi, un incendie ravageait la toiture de l'église des Récollets et de sa charpente. L'ampleur de l'incendie laissait craindre le pire pour le reste du bâtiment.

Mais à l'intérieur, les dégâts seraient limités, à en croire la communauté Historia, ASBLmilitant pour la protection du patrimoine. Ce samedi matin, une équipe a pu avoir accès, avec l'accord du capitaine des pompiers, au dessus des voûtes et à l'intérieur de l'église.

"Si la charpente a presque entièrement été calcinée, on nous indique que le bâtiment n'a pas bougé et que la voute a entièrement encaissé le poids de la charpente lorsqu'elle est tombée petit à petit dessus", explique l'asbl dans un communiqué.



"Les dégâts intérieurs sont extrêmement minimes et particulièrement rassurants dans l'optique d'une restauration. La suie n'a pas du tout atteint les divers tissus ornementaux et boiseries sculptées. On nous indique également que le bâtiment est encore sec à l'inverse du bâtiment jouxtant. Toutefois les pompiers sont encore très attentifs à tout nouveau départ en vue de la surface à couvrir."

L'incendie s'est déclenché hier vers 13h30. Il n'y a pas eu de blessé. Le feu a par contre provoqué la paralysie du centre-ville de Binche, celui-ci s'ajoutant aux travaux de l'avenue Charles Deliège. Plusieurs départs de feu ont été identifiés, laissant à penser que l'incendie est criminel.



L'église était inoccupée depuis de nombreuses années. Désertée des fidèles, coûteuse à entretenir, celle-ci a été désacralisée en 2012 et mise en vente par l'évêché de Tournai. Plusieurs propriétaires et porteurs de projet se sont ensuite succédé, un dernier changement de propriétaire intervenant en 2019.



L'église des Récollets est un bâtiment classé depuis 1976. Elle formait un ensemble avec la maison de repos située à côté, qui était le couvent des Récollets.