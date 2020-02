Les torchères fonctionnent, ce qui peut conduire à la production d'une flamme, de bruits et de fumées.

Un incendie s’est déclaré, ce mercredi soir, au sein de l’usine Ineos, située rue de Nivelles à Marche-Lez-Ecaussinnes. Les pompiers se sont bien évidemment rendus très rapidement sur les lieux mais à leur arrivée, l’incendie avait déjà été maitrisé par le service interne de secours de l’usine. Les installations de l’usine se sont en revanche mises en sécurité, ce qui a eu pour effet de déclencher la torchère.

Le système de torchère sera utilisé jusqu’au redémarrage complet des installations. Comme toujours lorsque ce système est déclenché, une flamme plus ou moins importante, accompagnée de fumées et de bruit, peut être produite. Cette situation ne représente pas de danger pour la sécurité de l’usine ou du voisinage et doit justement permettre d’éviter toute prise de risques.

On se souviendra que pareille situation s’était déjà produite en juillet 2019, à la suite d’un feu de broussaille sur le site. Aucun blessé n’avait été à déplorer mais les torchères avaient été déclenchées.