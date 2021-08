U.P.

Interpelée, la Ville de Binche entend agir, mais pas à l'aveugle.

Devoir fermer son établissement en dernière minute avant le service du samedi soir, c'est la grosse tuile pour un restaurateur. Et c'est ce qui est arrivé à la brasserie La Binchoise le week-end dernier. En cause: une inondation qui a mis sous eau la salle du restaurant et la terrasse, rendant impossible l'ouverture de l'établissement.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle inondation arrive: "la cinquième fois en trois mois", peste Denis Lecomte, gérant de l'établissement, qui a émis un coup de gueule sur les réseaux sociaux, pointant la responsabilité de la Ville de Binche face à ce problème récurrent.