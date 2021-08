Pour venir en aide aux familles et bibliothèques sinistrées de la vallée de la Vesdre, la Ville lance un appel aux Brainois.

Les inondations qui ont dévasté l'est du pays suscitent depuis un mois un énorme élan de solidarité. Dans plusieurs commune épargnée par l'eau, les initiatives solidaires n'ont cessé de se multiplier, que ce soit en contingents de volontaires qui se mobilisaient pour aller nettoyer, ou en dons de nature diverse.

Ce mercredi, la ville de Braine-le-Comte lance, par l'intermédiaire de sa bibliothèque communale, une nouvelle opération visant à collecter des livres et des bandes dessinées destinées aux jeunes.

"Les bibliothèques des communes de Pepinster, Theux, Fraipont et Chenée ont tout perdu. Plusieurs écoles se retrouvent également, à l’aube de la rentrée scolaire, sans aucun livre, tout comme de nombreuses familles dont les enfants sont aujourd’hui privés de lecture", écrit la Ville sur son site web.

En pratique, les citoyens désireux d'apporter leur contribution peuvent déposer leurs dons à la bibliothèque communale de Braine-le-Comte (Grand Place, 4) du mardi 17 août au samedi 21 août durant les heures d’ouverture au public. Soit mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h; jeudi de 10h à 12h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Les livres et BD proposés doivent être à l'état neuf. Les dons seront ensuite acheminés au Centre de Pepinster où ils seront redistribués, notamment durant une journée d’animation pour enfants organisée le 27 août prochain.

Plusieurs caisses de livres issus du stock communal de la Bibliothèque partiront également vers la Vallée de la Vesdre pour égayer le quotidien des enfants des familles sinistrées.

Toutes les infos auprès de la bibliothèque communale au 067/551.570 ou bibliotheque@7090.be.