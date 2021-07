La Belgique s’est réveillée meurtrie, ce vendredi, après avoir connu des intempéries sans pareilles. Le bilan, toujours provisoire, fait état d’au moins 15 morts et pourrait dès lors encore s’alourdir. Dans la région du Centre, les habitants n’ont pas été épargnés. Mais dès les premiers dégâts, la solidarité s’est organisée. Ce vendredi, de nombreux citoyens proposent encore leur aide.

Si la plupart se manifestent pour aider les sinistrés à déblayer et à nettoyer, au moins un minimum avant le passage des assureurs, certains offrent également un hébergement aux personnes qui seraient plus durement touchées. Partout, sur les réseaux sociaux, les propositions se multiplient. Preuve que face à Dame Nature, la solidarité citoyenne ne plie pas.

Du côté de Binche, le bourgmestre a lancé l’appel, tant pour les sinistrés des régions de Liège et du Luxembourg que pour les victimes d’inondations dans la région du Centre. Des vêtements, des couvertures et des denrées non périssables peuvent ainsi être déposées à la salle communale du Presbytère, à Ressaix, ce vendredi jusqu’à 16 heures, ce samedi entre 10 heures et midi et ce lundi entre 10 heures et 16 heures.

Plus globalement, les élus socialistes de la région Fédération du Centre ont eux aussi souhaité mobiliser les troupes. "À la suite des événements imprévisibles qui ont pris la Wallonie par surprise, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous lançons une chaîne de solidarité : si vous avez la chance d'être épargné par les intempéries, venez déposer des vivres, couvertures, vêtements, articles de puériculture, petit mobilier dans notre local situé à la rue A. Warocqué 37 à La Louvière."

Le local sera accessible ce vendredi jusqu’à midi, samedi entre 10 heures et midi et lundi entre 8h30 et midi. De La Louvière à Binche en passant par Braine-le-Comte, Écaussinnes ou encore Soignies et Seneffe, les élus, les citoyens, les associations et commerçants se mobilisent afin que les sinistrés profitent d’un soutien qui aura au moins le mérite de réchauffer les cœurs, certains ayant déjà été inondés il y a quelques semaines. Les gérants de l'établissement le Nautic Lodge, situé à Seneffe, ont de leur côté proposer de livrer, ce week-end, des repas chauds gratuitement aux personnes sinistrées. Ils proposent également de servir de point de collecte pour les dons.