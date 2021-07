Après s’être remis eux aussi des inondations du 15 juillet, les Brainois enchaînent les actions de solidarité pour les sinistrés de l’est du pays. Ce jeudi, une vingtaine de personnes ont d’ailleurs pris le départ direction Verviers grâce à l’autocar mobilisé par la Ville de Braine-le-Comte. Un convoi accompagné d’une pelle de chantier, de plusieurs ouvriers communaux ainsi que d’une camionnette remplie de matériel scolaire collecté par l’Institut Notre Dame de Bonne Espérance.

Pendant ce temps, d’autres collectes de dons sont organisées sur l’entité de Braine-le-Comte. L’association Rayon de soleil organise, par exemple, depuis le 15 juillet, des collectes diverses qui ont été distribuées vers la ville de Verviers, la Croix Rouge, la zone de secours région du centre et les associations dans le besoin. Mais l’association a toujours besoin de recevoir des produits d'hygiène, d'entretien et pour les animaux, comme des croquettes et des gamelles. Les donateurs peuvent contacter l'association par email à l’adresse rayondesoleil7090@gmail.com.

Des transports de vivres, de petits meubles et de dons vers la commune de Trooz sont également possibles. Étant donné que de nombreux habitants sont encore sans électricité à Trooz, les vivres ne nécessitant pas de cuisson sont privilégiés. Ces voyages organisés par des particuliers rassemblent également des petits meubles et du matériel de camping en bon état. Un départ est prévu ce jeudi 29 juillet.

L’Institut Notre-Dame de Bonne Espérance collecte à nouveau du matériel scolaire ce jeudi, de 9h à 12h dans la cour de l’école à la rue des Postes au numéro 101. Fardes, bics, crayons, jouets en bon état sont acceptés pour être donnés à l'Ecole Père Damien et aux écoles sinistrées du pays.

Cette dernière organise d’ailleurs une collecte de matériel de gymnastique. "Le 15 juillet dernier, 120 cm d'eau sont rentrés dans la salle de gym et le réfectoire de l'école, détruisant tout le mobilier (chaises, tables...) ainsi que la cuisine et le matériel de gymnastique", ajoute la Ville de Braine-le-Comte. Du matériel, tel que des raquettes de badminton, des patins à roulettes ou encore des trottinettes métalliques, est recherché à partir du lundi 23 août à l’école.

Plus d’informations sur les contacts sont disponibles sur le site internet de la Ville de Braine-le-Comte qui souhaite centraliser les informations sur les appels à la solidarité sur son territoire. Les opérations envoyées à l’adresse email brainesolidaire@7090.be sont ensuite recensées sur le site internet de la Ville.