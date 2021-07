C’est l’heure de faire le point dans la région du Centre. Jeudi dernier, les communes de Braine-le-Comte et d’Écaussinnes ont été les plus touchées par les fortes pluies du 15 juillet. Celle d’Estinnes a, elle aussi, subi quelques dégâts provoqués par les eaux. Quelques jours après les inondations, les services communaux ont pu faire l’état des lieux des habitations et des voiries de leur territoire.

Même si les dégâts restent minimes par rapport à la situation catastrophique des régions liégeoise, namuroise et limbourgeoise, les pluies torrentielles ont également entraîné des coulées de boue à Braine-le-Comte. Le Chemin de Feluy et la rue de la Bienfaisance ont été particulièrement touchés. Cinq personnes ont d’ailleurs été relogées au sein du gite de la ferme du Planois, à Hennuyères au vu de l’état de leur habitation.

Le numéro d’urgence communal (0800/1.7090) est, lui, toujours actif afin de rassembler les demandes des riverains. Plusieurs collectes des encombrants sont d’ailleurs programmées ces jeudi, vendredi et samedi pour les personnes sinistrées. Quant aux cours d’eau, des nettoyages y sont planifiés afin d’enlever un maximum d’objets emportés par le courant des eaux.

Un peu plus loin à Écaussinnes, le bilan est satisfaisant. "Les dégâts sont globalement limités sur la commune, car tous les aménagements de ces derniers mois ont prouvé leur efficacité", explique le bourgmestre, Xavier Dupont. "Quelques habitations ont été touchées à la rue de l’Avedelle et également au quartier de la Bassée. Pour la rue de l’Avedelle, c’est toujours le même problème. Le fermier du champ qui pose problème est récalcitrant à l’idée de poser trois fascines. Une nouvelle fois, nous allons tenter de le convaincre pour que la situation de jeudi dernier n’arrive plus."

Des voiries avaient été fermées à la circulation par précaution, à la suite de ces fortes pluies. Elles sont de nouveau empruntées par les automobilistes ce lundi, puisque très peu de dégâts ont été observés sur les voiries écaussinnoises. "La seule situation qui n’est pas courante s’est produite à la brasserie Le Moulin du Fief", ajoute Xavier Dupont. "La cuisine a été inondée de quelques centimètres. Ça n’est pas dramatique, mais ça n’était jamais arrivé auparavant."

L’épisode du 15 juillet semble donc être derrière les habitants de la région du Centre, qui se mobilisent en masse pour venir en aide aux sinistrés liégeois, limbourgeois et namurois.