Le 28 juillet dernier, le Gouvernement de Wallonie reconnaissait comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet sur le territoire de 202 communes wallonnes. Cette reconnaissance s'est faite après l’analyse réalisée par l’Institut Royal Météorologique, le Centre régional de crise et le Service régional des calamités et qui démontrait que les critères définis dans la législation avaient été rencontrés dans ces 202 communes.

Dans certaines communes, comme à Braine-le-Comte, on s'étonnait de ne pas avoir été repris dans cette liste. Néanmoins, une analyse complémentaire a été menée et celle-ci a démontré que d'autres communes, pas reprise un premier temps dans celles reconnues ayant subi une calamité naturelle, ont aussi été touchées par ces inondations exceptionnelles. Par conséquent, le Gouvernement wallon a décidé d'étendre la zone géographique de la calamité naturelle publique à sept autres communes: Braine-le-Comte et La Louvière dans la région du Centre, Mons et Quévy dans la région de Mons-Borinage, Erquelinnes, Rebecq et Braine-le-Château.

Par conséquent, les habitants de ces communes ayant subi des dégâts pourront bénéficier d’une indemnisation financière de la part de la Wallonie, s’ils rentrent dans les conditions d’aide. Pour rappel, le Gouvernement s’est engagé à ce que les sinistrés assurés en risque simple bénéficient d’une indemnisation complète. L’exécutif wallon indique également travailler à la situation des personnes non-assurées.