Plus de trois semaines après les inondations meurtrières en Belgique, les actions de solidarité s’enchaînent dans le pays. De La Louvière à Soignies, en passant par Braine-le-Comte, Écaussinnes ou encore Manage, les élus, les citoyens, les associations et commerçants se mobilisent pour les régions durement touchées. En contact constant avec les zones sinistrées, la Ville de Soignies et le CPAS ont décidé de lancer un nouvel appel aux bénévoles pour venir en aide aux sinistrés.

Ce vendredi 13 août, les deux minibus communaux prendront de nouveau la route en direction de la ville de Trooz. Le rendez-vous est fixé à 7h sur la Place Verte, alors que le retour est prévu vers 19h au même endroit. "Un repas, une collation et une boisson seront proposés aux volontaires", précise la Ville. Il est seulement demandé aux bénévoles de se munir de bottes en caoutchouc, ainsi que d’une tenue adaptée et d’une tenue de rechange, nécessaires après l’expérience d’un premier départ en juillet dernier.

Les autorités sonégiennes ont également besoin de l’apport du matériel de nettoyage, si possible. "Des véhicules du Service Travaux et plusieurs membres du personnel communal se joindront aux bénévoles", ajoute la Ville. Toute personne intéressée, et âgée de plus de 18 ans, est invitée à envoyer un mail à inondations@soignies.be avant le jeudi 12 août à 12h. Le voyage pourra toutefois être annulé, si les conditions météorologiques ne le permettent pas.

Le samedi 31 juillet, un premier autocar avait été organisé par la Ville de Soignies pour venir en aide aux sinistrés. Une trentaine de bénévoles s’était rapidement proposée, preuve d’une grande solidarité alors que les Sonégiens ont également été touchés par les intempéries durant ces mois de juin et juillet. Un camion du service Travaux avec plusieurs membres du personnel communal avait aussi accompagné le convoi.

Depuis, les autorités sonégiennes attendaient le feu vert des autorités locales afin d’amener une aide en fonction des besoins formulés. Les bénévoles se rendront donc sur la commune de Trooz ce vendredi pour apporter réconfort et soutien aux citoyens sinistrés.