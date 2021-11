Les inondations de la mi-juillet ont engendré des répercussions humaines matérielles et financières catastrophiques, inégalées depuis la seconde guerre mondiale. La question de la gestion de ce phénomène naturel, amplifié par le réchauffement climatique et la bétonisation du territoire, est devenue encore plus criante depuis la plus grande catastrophe naturelle de ce début de XXIe siècle en Wallonie.

Même si les reliefs et l’hydrologie diffèrent, le bassin de vie formé par les régions de Mons-Borinage et du Centre ne sera probablement jamais totalement à l’abri des bouleversements climatiques et de leurs effets dévastateurs. Certaines communes comme Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Soignies…sont d'ailleurs régulièrement touchées, même si c'est sans aucune mesure avec ce que l'est du pays a connu.

Une question se pose donc: que peut faire l'intercommunale IDEA pour prévenir les inondations dans le Cœur du Hainaut? C'est ce que demanderont les trois administrateurs cdH lors du prochain conseil d'administration de l'intercommunale, le 17 novembre. Acteur de développement économique dans la région et représentant 27 villes et communes, soit plus de 540 000 habitants, IDEA est active dans bien des domaines qui touchent directement à la problématique: l'aménagement du territoire et le démergement. Gérer la nappe phréatique qui menace d'inonder des anciennes localités minières suite à l'affaissement des galeries fut d'ailleurs la première mission de l'IDEA, ce qui a rendu l'intercommunale spécialiste dans la gestion de l'eau.

Xavier Papier, Vincent Loiseau et Sébastien Deschamps, représentants de La Louvière, Dour et Ecaussinnes, jugent donc que l’Intercommunale IDEA a un rôle important à jouer dans la prévention des inondations. "Elle peut être à l’initiative de projets novateurs, visant à encourager les communes de sa zone à lutter contre les crues et inondations, telles qu’un label pour les communes qui seraient proactives en la matière, par la plantation de saules par exemple", précise le conseiller écaussinnois.

Qui pense également à la création d’une table ronde "inondations" rassemblant des agents du Service Public de Wallonie (SPW), de la Province du Hainaut, la cellule GISER, la CUC, des représentants des contrats rivières, les Bourgmestres des communes. D’autres idées pourraient mener à un diagnostic des zones critiques et points noirs dans la zone, ou encore à la sensibilisation du monde agricole.

Dans ce contexte et afin de connaître les actions qui vont être menées sur la zone IDEA, le groupe cdH a souhaité ajouter un point au prochain Conseil d’Administration de l’Intercommunale. Plus concrètement encore, ils souhaitent que l’IDEA puisse présenter l’état actuel des équipements de démergement et le planning des futurs travaux de rénovation de ceux-ci, "et nous indiquer s’il existe un PPUI (Plan particulier d’urgence et d’intervention) pour ces infrastructures indispensables à la protection de nombreux habitants du Cœur de Hainaut."