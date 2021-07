Face à la situation dramatique que subit l'est du pays, la Ville de La Louvière a décidé de se mobiliser pour prêter main-forte aux sinistrés, victimes des inondations. Après avoir échangé avec les services du Gouverneur de la Province du Hainaut et les autorités sur place, il convient de répondre aux besoins immédiats et urgents à travers la mise à disposition de moyens humains et matériels.

La Louvière lance dès lors un appel aux volontaires afin d'offrir une aide au nettoyage, déblayage et à toutes autres missions que les relais sur place jugeront utiles sur les zones sinistrées. Un bus communal sera affrété à cette occasion afin d'assurer le transport (aller-retour) des bénévoles sur place. Des agents du service infrastructure et plusieurs engins de la flotte communale feront également le voyage jusqu'à l'est du pays.

Tous les volontaires seront équipés avec le matériel communal nécessaire et la logistique sera entièrement prise en charge par la Ville. Il est demandé aux participants de se munir de bottes, de vêtements étanches et adaptés, et d'une tenue de rechange. Des repas-sandwichs et boissons seront distribués via les équipes du CPAS. Cette opération de solidarité sera organisée à partir de ce lundi 19 juillet, jusqu’au vendredi 23 juillet en fonction des besoins et des ressources disponibles.

Pour celles et ceux qui ne sont pas en capacité de se rendre sur place mais qui veulent soutenir financièrement les victimes, il est possible de faire un don sur le numéro de compte suivant : BE13 3630 6970 4139. Les participants doivent impérativement avoir plus de 18 ans et sont invités à s’inscrire via le formulaire en ligne https://forms.gle/YDe5NV4Bqeai9T4GA en indiquant les disponibilités.