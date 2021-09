U.P.

A la fin du mois d’août, le gouvernement wallon étendait la reconnaissance comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillets sur 7 nouvelles entités, en plus des 202 initialement reconnues en juillet. Dans la région du Centre, cette extension concernait Braine-le-Comte et La Louvière. L’arrêté ayant été publié au moniteur belge le 1er septembre dernière, les habitants peuvent dès à présent demander une aide à la réparation auprès de la Région wallonne, via un formulaire téléchargeable en ligne.

La demande d’aide à la réparation doit être introduite par le propriétaire (ou exploitant) des biens. Attention néanmoins : si les biens endommagés sont couverts par un contrat d’assurance, il faut impérativement demander l’intervention de la compagnie d’assurance avant d’introduire sa demande.

Le Service régional des Calamités recommande vivement d’attendre la clôture du dossier auprès de son assureur afin de disposer de tous les éléments nécessaires. Mieux vaut mieux prendre le temps de rentrer un dossier correct que de perdre du temps avec un dossier incomplet qui nécessitera des aller-retours avec l'administration,

Pour rappel, le SPW a mis en place une rubrique spéciale "inondations" sur son portail Internet afin de répondre aux questions que se poseraient les sinistrés. Les dossiers peuvent être rentrés jusqu’au 31 décembre 2021.

A noter que également que les sinistrés des communes reconnues comme calamité publique peuvent bénéficier du « Libre Parcours Solidarité », qui permet de se déplacer librement sur tout le territoire. A Braine-le-Comte, ces titres de transports sont disponibles l’accueil de l’Hôtel de ville. Les conditions d’octroi se trouvent sur le site de la Ville.