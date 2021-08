Les récentes inondations dans l’est du pays ont montré à quel point les Belges étaient solidaires entre eux. Dans la région du Centre, les actions continuent plus de trois semaines après les intempéries. Les citoyens mettent en place parfois, eux-mêmes, des appels aux dons pour venir en aide aux sinistrés.

À la fin du mois de juillet, un habitant de la commune de Soignies avait lancé un appel aux dons de mobilier et avait finalement réussi à envoyer un semi-remorque rempli de meubles au centre de dons de Soumagne. "Les dons continuent à affluer depuis deux semaines", souligne l’habitant à l’initiative. "Encore une dizaine de ménages sur la commune ont manifesté leur envie de donner des meubles. L’entreprise Mory continue elle aussi son soutien en allant récupérer ces dons, et les apporter au centre de dons de Soumagne. C’est incroyable de voir que cette solidarité ne faiblit pas."

Et face à une telle réussite, le Sonégien souhaite remettre le couvert. "Je suis en contact régulier avec le centre de Soumagne, et celui-ci a besoin de grands et petits électroménagers comme des frigos et des fours", précise-t-il. "Ils sont également à la recherche de moyen de se chauffer. Les besoins évoluent progressivement, il faut s’adapter." D’autant plus que les habitants de Soignies sont de plus en plus à également proposer des dons de type électroménager.

Toutefois, l’offre ne répond pas à la demande. "J’ai voulu apporter un coup d’accélérateur en contactant plusieurs responsables de chaîne d’électroménager, mais on m’a soit renvoyé vers les producteurs qui déclinent, soit une aide est déjà apportée à la Croix-Rouge par exemple", explique le Sonégien. "Trois magasins ne m’ont pas encore répondu. C’est pourquoi je lance un appel à l’aide à d’autres producteurs et responsables de magasin qui souhaiteraient faire partie de l’aventure."

Sur le côté, les dons de particulier sont toujours acceptés. Tables, lits, micro-ondes, l’ensemble des dons en bons états sont collectés par l’entreprise Mory. "Ceux qui ont un chauffage électrique, un poêle à pétrole ou un chauffage avec des bonbonnes de gaz en rade peuvent nous contacter. Certains n’ont plus de moyen de se chauffer, parce que le gaz n’a toujours pas été rétabli."

Si vous êtes intéressés, citoyens ou responsables, vous pouvez prendre contact avec Francesco Destait sur Facebook, ou avec l’entreprise Mory. En attendant, un premier semi-remorque prendra le départ ce vendredi en direction de Soumagne pour apporter les dons déjà accumulés.