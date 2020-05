Le bourgmestre d'Ecaussinnes partage les inquiétudes des parents de sa commune.

La semaine dernière, la direction de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) adressait un courrier à tous les parents dont l’enfant fréquente une crèche ou un autre milieu d'accueil. Ce courrier reprenait, notamment, une série de questions régulièrement posées ainsi que les réponses apportées par l’ONE. Malgré cela, de nombreuses inquiétudes sont encore soulevées par les parents. Notamment à Ecaussinnes où le bourgmestre a décidé d'écrire à la ministre Bénédicte Linard (Ecolo), en charge de l'enfance.

Xavier Dupont (PS) soulève tout d'abord le problème des parents qui se sentent obligés de mettre leur enfant dans un milieu d’accueil à partir du 18 mai s’ils y étaient déjà inscrits avant leur fermeture. En effet, la participation financière pourra à nouveau être demandée dès le 18 mai, suivant les conditions des contrats d’accueil. "Cela induit de facto un retour de tous les enfants dans ces milieux d'accueil à partir du 18 mai car, à partir du moment où on demande aux parents de payer ou de justifier leur absence par un certificat médical, ce n’est que jouer sur les mots", écrit Xavier Dupont qui ne comprend pas la différence émise entre les enfants de maternelle et ceux-ci.

"Une reprise progressive de l’enseignement a été organisée, mais, dans celle-ci il a été prévu que les enfants les plus jeunes, ceux de maternelles, ne retourneraient pas à l’école", poursuit-il. "Je comprends mal comment cette analyse prise en considération pour des enfants de deux ans et demi à cinq ans ne serait pas valable pour des enfants de moins de deux ans et demi. Il est bien entendu positif de permettre aux parents de remettre leur enfant dans un milieu d’accueil s’ils n’ont pas la possibilité de faire autrement, mais ça l’est beaucoup moins d’obliger les parents à payer s’ils font le choix de ne pas remettre à cette date l’enfant à la crèche."

Beaucoup de parents sont également inquiets par rapport à la possibilité de propagation du virus dans les milieux d’accueil, notamment au vu de la difficulté de garantir une distanciation sociale à tous niveaux. "Je me permets donc de vous demander, pour cet aspect spécifique, de permettre aux parents de ne pas mettre leur enfant dans un milieu d’accueil par mesure de précaution et selon leur libre choix. Dans ce cadre, la prolongation des mesures compensatoires que vous avez généreusement mises en œuvre durant la première phase devraient être prolongées."

"Impossible pour une crèche comme la nôtre de tenir"

En parallèle, l'inquiétude grandit dans les crèches au niveau de l’encadrement suite aux nouvelles normes. Des recommandations ont été transmises par l’ONE aux crèches et, parmi celles-ci, le fait de ne plus regrouper les enfants, mais d’ouvrir toutes les sections et de faire des groupes de dix enfants au maximum. "Les normes d’encadrement dans les crèches sont d’une puéricultrice pour sept enfants. En constituant des groupes composés de maximum dix enfants, deux puéricultrices sont nécessaires. A partir de vingt enfants, il faut donc quatre puéricultrices à la place de trois."

Ce phénomène va en s’amplifiant suivant le nombre de places dans le milieu d’accueil. "Les crèches vont donc se retrouver en sous-effectif au niveau de leur personnel d’encadrement", estime le bourgmestre d'Ecaussinnes. "Si cette situation devait perdurer, avec les congés des membres du personnel qui sont programmés, il sera impossible pour une crèche comme celle d’Ecaussinnes de tenir en termes d’encadrement avec le même financement. Je me permets donc de vous demander de prévoir une aide supplémentaire pour les milieux d’accueil afin de leur permettre de recruter du personnel."