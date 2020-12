Il n’avait rien à perdre et a saisi sa chance. En seulement six jours, David Soors est parvenu à récolter plusieurs dizaines de milliers d’euros, destinés à l’achat de sa nouvelle maison. Le gérant du Beer Market, situé rue de Brouckère à La Louvière, a en effet fait appel aux amateurs de boissons houblonnées pour réunir les fonds nécessaires.

L’opération insolite a été baptisée "beer for bricks." "C’était un pari un peu dingue mais très clairement, je n’avais pas le choix car les banques n’ont pas accepté de me suivre et je signe l’acte d’achat ce 18 décembre", explique le commerçant. "L’objectif était de vendre une centaine d’abonnements d’un an permettant aux acheteurs de recevoir chaque mois, à domicile, une box de sept bières."

(...)