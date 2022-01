Depuis le 18 décembre, une nouvelle âme peuple La Louvière. Mais d'ici quelques années, plus d'un prof risque de fourcher au moment des présences. L'enfant s'appelle Noor Mohammad Rafiq Kotroo. Excès d'originalité du côté des parents? Pas du tout, c'est une erreur administrative qui est à l'origine de cette appellation à rallonge. En effet, la petite Noor a hérité du nom, mais aussi du prénom de son papa!

"On s'en est rendu compte au moment de l'inscrire à la commune", explique Clémence Mathieu, bien connue à Binche pour diriger le Musée du Masque. "En fait, mon mari est d'origine indienne. L'erreur remonte à de vieux documents scolaires qui ont servi pour réaliser son passeport. Son nom et son prénom avaient été écrits sur la même ligne. Nous savions que nous devions le corriger. Mais entre la grossesse et l'accouchement, on l'avait perdu de vue. "

Mais au moment d'enregistrer la naissance à la commune, la réalité a rattrapé les heureux parents sur leur petit nuage. L'administration étant d'une intransigeance implacable, l'enfant a donc hérité d'un patronyme pour le moins compliqué. Et pour les parents, c'est un parcours du combattant qui s'est ouvert, histoire de rectifier le tir. "Heureusement, nos démarches ont grandement été facilitées par les services de l'ambassade d'Inde pour que mon mari obtienne un nouveau passeport", poursuit Clémence. "Ce sont habituellement des procédures laborieuses qui peuvent prendre du temps. Mais le consul a été si serviable qu'il a fait en sorte que les démarches sont apparues simples et rapides."

Avec un nouveau passeport pour Mohammad Rafiq, les démarches vont maintenant pouvoir se poursuivre. "Nous sommes retournés à la commune. Nous allons demander un changement de registre national, puis celui de l'acte de naissance. Enfin, il faudra introduire une demande de changement de nom au SPF Justice. Si c'est accordé, un arrêté royal devra être publié au Moniteur belge."

Les démarches sont loin d'être anodines. Les parents espèrent que leur enfant, Noor Kotroo, sera bientôt reconnue sous l'identité qu'ils lui ont choisie. Sans même devoir attendre les présences à l'école. "Cet été, nous souhaitons présenter Noor à ses grands-parents en Inde. On espère que ses papiers seront en ordre d'ici là", sourit Clémence en guise de conclusion.