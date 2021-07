Depuis ce mercredi et plus encore depuis ce jeudi matin, les yeux sont rivés vers le ciel et tournés vers les sinistrés des provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg et du Limbourg. En début d’après-midi, les intempéries frappaient également les provinces du Brabant wallon et, dans une certaine mesure, du Hainaut. Chez nous, les pompiers des postes de secours de la zone Hainaut-Centre sont eux aussi fortement sollicités.

Les interventions sont principalement concentrées sur les communes de Braine-le-Comte et dans une certaine mesure d’Écaussinnes. À Braine-le-Comte, le réseau d’égouttage commence à être saturé et plusieurs voiries ont dû être fermées à la circulation. C’est le cas de la route de Petit-Roeulx, du chemin des Dames, du chemin de Feluy, de l'avenue des Aubépines, de la route nationale près de l'Eglise Saint-Géry et de la rue Rosemont (le centre de vaccination et de testing reste accessible par le bas.) La gare de Braine-le-Comte est également victime d'inondations, les navetteurs ont les pieds dans l'eau.

Le petit cours d’eau le Thiriau, qui longe le canal, déborde quant à lui à hauteur de Thieu, ce qui rend le chemin de halage totalement impraticable. À l’heure d’écrire ces lignes, les habitations ne sont cependant pas menacées. Les pompiers ont déjà été appelés pour une trentaine d’interventions et ce nombre devrait continuer à grimper dans les prochaines heures, même si les pluies devraient bientôt cesser. Compte tenu de la situation, les pompiers s’attendent à rester sur le terrain jusqu’en début ou en milieu de nuit.

La prudence reste dans tous les cas de mise. Il est demandé aux citoyens de limiter au maximum leurs déplacements, plusieurs voiries étant sous eaux et les risques d’aquaplanage étant importants. Du côté du gouvernement de la province de Hainaut, on signale également que des difficultés sont annoncées sur l’autoroute A7, à hauteur de La Louvière (Houdeng).