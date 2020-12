Le soulagement était énorme ce samedi matin lorsque l'annonce a été faite par la maman de Louanna Rypens. Sa fille de 15 ans a été retrouvée saine et sauve et en bonne santé après 42 jours de recherche. Durant cette période, la police a multiplié les actions dans la région, des avis de recherche ont été lancés dans tout le pays tandis que les proches de Louanna se sont eux aussi mobilisés. Mais finalement, l'adolescente se trouvait... à quelques hectomètres de son domicile.

C'est lors d'une perquisition menée samedi matin que la police a retrouvé la jeune Manageoise. Elle était en réalité réfugiée dans une maison de Fayt-lez-Manage où un jeune homme s'est occupé d'elle durant ces six semaines. "Elle est allée là-bas de son plein gré", explique le Parquet de Charleroi. "Aucune violence n'a été exercée. Des liens se sont tissés avec cette personne et elle a trouvé refuge là-bas lors de sa fugue provoquée par un différend familial."

Ce jeune homme, majeur d'âge, a été interrogé par les enquêteurs et présenté au juge d'instruction en charge de l'affaire. Il risque d'être poursuivi pour complicité dans le cadre d'une fugue de mineur. "L'enquête est en cours et le juge d'instruction tranchera une fois qu'il aura tous les éléments entre les mains. Ce jeune homme est un peu en marge de la société mais il n'est en tout cas pas dangereux. Il devra néanmoins rendre des comptes pour sa complicité et pour le fait d'avoir caché la jeune fille chez lui."

C'est dans la soirée du 31 octobre que l'adolescente de 15 ans avait quitté son domicile situé à Manage. Tout laissait croire à une simple fugue et que la jeune fille allait rapidement réapparaître et rassurer sa famille. Malheureusement, les jours ont passé et la situation ne s'est pas améliorée. Jusqu'à ce que l'excellente nouvelle tombe ce samedi.

C'est aussi le soulagement pour toute la commune de Manage qui s'était mobilisée pour tenter de retrouver Louanna. "Il y a des histoires qui se terminent en conte de Noël pour cette famille", a résumé Bruno Pozzoni, le bourgmestre de Manage en annonçant la nouvelle à ses concitoyens.