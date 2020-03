Elle traversait un passage pour piéton lorsqu'elle a été renversée par un poids lourd.

C’est une terrible nouvelle qui secoue la ville de Binche. Ce samedi matin, Jacqueline Outlet, conseillère CPAS, est décédée après avoir été renversée par un poids lourd alors qu’elle traversait au niveau d’un passage pour piétons. Depuis l’annonce de ce tragique accident, les messages de condoléances affluent sur les réseaux sociaux.

© DR



"Quelle triste nouvelle ! J’en suis profondément peiné. Tu étais aimable, souriante et toujours à vouloir aider les autres. Une très belle personne", a souligné le bourgmestre de Binche, Laurent Devin. Le président du CPAS, Jean-Luc Fayt, a lui aussi eu quelques mots à l’attention de la défunte et de ses proches.

"Une profonde tristesse m’a envahi lorsque l’effroyable nouvelle m’est parvenue. Le destin cruel a enlevé la vie de Jacqueline Outlet ce samedi matin. Dans ces temps troublés et difficiles, le désarroi des membres de notre institution est profond. Je connaissais Jacqueline depuis de nombreuses années. Je sais le courage et la pugnacité qu’elle a toujours manifesté devant les aléas de la vie. J’ai pu apprécier depuis ces années de collaboration au sein du conseil du CPAS toute sa dimension humaine, sa loyauté, son ouverture aux autres, son sens du service et sa détermination à aider les plus faibles."

La conseillère avait également combattu la maladie. Elle laisse derrière elle de nombreux proches effondrés. La rédaction leur présente ses condoléances.