Jérémy a rapatrié 40 Ukrainiens près de Binche: "Un voyage qu'on ne risque pas d'oublier" Centre Ugo Petropoulos © D.R.

Ils ont rapatrié femmes et enfants depuis un camp près de la frontière ukraino-polonaise. C'est fatigués, mais satisfaits que Jérémy Arman, tatoueur à Binche, et cinq de ses amis sont rentrés en Belgique après 22 heures de trajet depuis la Pologne. Samedi dernier, ils ont bouclé un périple au cours duquel ils ont pu aider une quarantaine d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes en les rapatriant en Belgique depuis un camp de réfugiés à Zamosc en Pologne. "Tout s'est très bien passé, relate Jérémy, même si le trajet a été éprouvant. Les réfugiés étaient très affaiblis, mais nous sommes arrivés à bon terme et tout le monde est bien arrivé dans sa famille d'accueil." Là-bas, les choses se sont bien déroulées. "On avait imaginé tous les scénarios possibles, mais tout était assez calme sur place, détendu. Les choses étaient bien organisées et il y avait assez peu de monde dans le camp. Il y a eu beaucoup de départs les jours précédant notre arrivée et la grande vague d'émigration semblait passée. Trois camps avaient été ouverts à Zamozc et il n'en reste qu'un en place."