L’objectif est ambitieux, voire culotté. Officiellement lancé il y a un an, le décompte touche à sa fin : le 15 mai prochain, durant trois jours, les Loups célébreront la journée mondiale du louviérois – sans majuscule car on parle ici de ce qui caractérise les gens de La Louvière – et solliciteront l’Unesco afin que cette journée très particulière soit officiellement reconnue.

"Reportée lors des deux dernières éditions, c’est avec un immense plaisir que nous nous retrouverons le 15 mai afin de célébrer notre ville et le louviérois", souligne Jacques Gobert (PS), bourgmestre. "Cette journée est avant tout une opération citoyenne, participative et festive, initiée par Central. L’objectif de cette dernière est de mettre en valeur les forces vives locales mais, surtout, de travailler avec et pour les habitants. C’est également une belle opportunité qui met en avant le terroir, l’histoire, la multiculturalité et les relations citoyennes, sociales et conviviales dont les Louviérois sont si fiers."

Pour que la demande à l’UNESCO ait du poids, Central, la Ville de La Louvière et leurs partenaires ont composé un programme d’envergure, articulé en trois journées et soirées. "C’est une vitrine de ce fameux louviérois, un programme culturel et festif qui, du hip-hop à la littérature wallonne, réunit toutes les tendances, traverse toutes les générations", insistent Vincent Thirion et Laurent Wimlot, respectivement directeur de Central et échevin de la culture.

"La Journée mondiale du louviérois est construite autour de trois pôles, en trois journées, à travers trois portes d’entrée. Parce que 24 heures n’auraient pas suffi, nous proposons tout un week-end à vivre en famille, entre amis, avec les voisins et les voisines…" Le vendredi 13 mai, c’est du côté des musées que ça se passe.

Arts plastiques, ateliers, happenings, musiques et concerts, la cité des Loups bouillonnera. Les musées et lieux culturels ont décidé d’en profiter pour proposer des visites adaptées aux couche-tard. Le MILL, le Centre de la Gravure, le centre Daily Bul & Co, Keramis, le Château Gilson et la nouvelle cité administrative ouvriront leurs portes.

Le lendemain, c’est la jeunesse qui sera mise à l’honneur. Parade, skate, vélos, trottinettes, concerts, DJ, danse, culture urbaine… Cette journée mettra l’accent sur la ville en mouvement, qui puise son énergie dans l’art et la jeunesse. "Un paysage urbain animé par une fusion de différents styles de danses, et une grande parade de skateurs qui feront des rues de la ville un véritable terrain de jeu", promettent les organisateurs. Une série de concerts clôturera la journée.

Enfin, le dimanche, ce sont surtout les citoyens qui seront impliqués. Théâtres, ateliers, concerts, parade,… Leur esprit fondeur sera salué. "C’est une journée durant laquelle le mot participatif prendra tout son sens." Le courrier à envoyer à l’Unesco attend par ailleurs la signature d’un maximum de personnes à la Maison du Tourisme.