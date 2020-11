Ce n’est un secret pour personne. La crise sanitaire générée par le coronavirus a largement impacté le secteur culturel, mettant en difficulté de nombreux artistes et travailleurs du secteur. Face à ce constat, la Province de Hainaut - qui compte le plus grand nombre de centres culturels de la Fédération Wallonie Bruxelles et dispose du réseau de bibliothèque le plus étendu - a décidé de réagir à plusieurs niveaux.

En dehors du maintien fonctionnel et budgétaire de l’ensemble de ses services culturels, la Province de Hainaut a d’abord confirmé ses interventions dans les programmes des Tournées Arts et Vies et Théâtre à l’Ecole. Ensuite, elle vient d’octroyer une subvention complémentaire de 1 400 euros à tous les centres culturels locaux hainuyers. Mais ce n’est pas tout.

Les autorités provinciales ont décidé de s’associer aux quatre centres culturels régionaux (l'Eden de Charleroi, Central à La Louvière, la Maison culturelle d’Ath et la Maison de la Culture de Tournai) en vue d’attribuer une bourse exceptionnelle destinées aux artistes de toutes disciplines dont le travail se développe sur le territoire hainuyer depuis au moins 3 ans. Cette bourse de 5 000 euros par centre culturel et d’un montant maximum de 2 500 euros par dossier, sera allouée au développement d’un projet ou d’une partie d’un projet artistique se déroulant entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021.

Les candidatures étaient à déposer avant le 29 novembre à minuit auprès d’un des quatre centres culturels du Hainaut. Les candidatures devaient être constituées d’une présentation du projet artistique d’une page A4 maximum, des CV de chaque artiste précisant le travail développé en Hainaut depuis 3 ans, du calendrier prévisionnel des étapes de travail, du budget prévisionnel d’un montant maximum de 2 500 euros ainsi que de la manière dont la restitution du projet soutenu par la bourse pourra être présentée.

Le jury, composé de deux personnes du centre culturel et d’un représentant de la Province de Hainaut, sélectionnera ensuite les candidatures sur base de la qualité artistique professionnelle du projet, de la présentation du dossier et de la cohérence du budget prévisionnel. Les sélections seront publiées le mardi 8 décembre.