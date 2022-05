Le week-end de Pentecôte est synonyme de festivités à Soignies. Ces dernières commencent dès le samedi par le Podium qui a déjà accueilli les plus grands sur scène. Suarez, Michel Fugain, Sinsémilia, Renan Luce et bien d’autres se sont ainsi produits en concert sur la Grand-Place de la Cité sonégienne. Tout au long du week-end, une kermesse a également lieu avant de faire place, le lundi, au plus gros des festivités. Procession historique et marche de prières sont en effet au programme ce jour-là.

Cette année, la Ville de Soignies mettra une nouvelle fois les petits plats dans les grands pour son Podium de la Pentecôte en accueillant Kid Noize en tête d’affiche. Le Sonégien, Antoine Armedan, et Doowy seront également de la partie. Bien d’autres surprises attendront les citoyens sur la Grand-Place ce samedi 4 juin dès 19H30.

Le lundi de Pentecôte sera lui marqué par le Grand Tour. Cette marche historique de prières démarrera dès 6 h de la collégiale. Les châsses seront alors portées et escortées par les confrères de saint Vincent et les pèlerins de chapelle en chapelle, tout au long d’un parcours d’environ dix kilomètres. Celles-ci contiennent les ossements de saint Vincent, fondateur de l’abbaye de Soignies, et des reliques de son épouse, sainte Waudru, et de deux de leurs enfants : saint Landry et sainte Madelberte.

Une fois le Grand Tour terminé, place à la procession historique. "Dès la fin du grand tour débute la procession historique qui solennise la rentrée des saintes reliques dans la ville. Devant les membres de la confrérie saint Vincent se déploie une fresque historique forte d’un millier de figurants dont 15 groupes musicaux et une centaine de cavaliers. L’évocation couvre différentes époques, des années 600 à 1700", conclut la Ville de Soignies.