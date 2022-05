Après quelques polémiques, la 107e édition du Goûter matrimonial d’Ecaussinnes dévoile sa programmation. Organisé du 3 au 6 juin prochain, l’événement accueillera notamment des concerts de Kid Noize et Mister Cover. Côté folklore, les activités ne manqueront pas non plus. Rencontre des célibataires, mariages, cortège, speed dating, marche aux flambeaux, soirée coquine, plantation de l'arbre de Mai seront notamment au programme.

Les festivités débuteront le vendredi 3 juin avec la soirée de la Présidente en l’honneur de la jeunesse. De futurs couples pourront peut-être se créer dès le lendemain à l’occasion du speed dating et de la soirée des célibataires organisés au parc Julos Beaucarne. Le dimanche 5 juin sera marqué par les animations pour enfants, la marche aux flambeaux, le marché des artisans et créateur ainsi que par le bal folk et le concert de Kid Noize et Mademoiselle Luna. Le lundi viendra clôturer les festivités par le traditionnel cortège du Goûter matrimonial qui avait défrayé la chronique il y a quelques semaines. La rencontre des célibataires aura également lieu avant de faire place au concert de Mister Cover en soirée.

Pour cette 107e édition, les équipes des Amis du Folklore se chargeront de l’organisation du cortège du Goûter matrimonial. "Un souffle nouveau est apparu au sein des Amis du Folklore grâce à leurs nouveaux membres. Ils sont bien décidés à s’investir au sein du folklore et un nouveau sentiment d’appartenance à ce dernier est apparu. Anciens et nouveaux sont donc bien décidés à organiser le cortège du Goûter matrimonial", annonçait Dominique Faignart. Pour que ce cortège, tant attendu par les citoyens, puisse prendre davantage d’ampleur, l’échevin de la Culture espère que les comités de quartier s’investiront également, prônant que la différence fait la richesse du folklore.

Il ne reste plus qu’à attendre le 3 juin prochain pour vivre au rythme du traditionnel Goûter matrimonial de la Cité de l’Amour.