La résidence-services Sé-REY-nité sera inaugurée le 7 mars.

Le plateau de la Cité Rey a bien changé en quelques années. La maison de repos a été rénovée, la nouvelle crèche de 60 places vient d'ouvrir et voilà désormais la concrétisation du troisième projet : la résidence-services. "Avec la construction de la crèche, c'est un projet que j'avais initié il y a plus de cinq années", se réjouit Bénédicte Thibaut, présidente du CPAS. "Et nous y sommes enfin. Je suis vraiment contente de voir tout cela aboutir aujourd'hui."

Ce sont donc 32 appartements de 53m² et de plain-pied qui seront à la disposition de résidents dans quelques semaines. "L'inauguration est prévue le 7 mars. Mais les places partent vite. II y a déjà une dizaine de conventions qui ont été signées avec des futurs résidents tandis que des options ont été mises sur d'autres appartements. Il y a aussi bien de couples que des personnes seules."

La résidence-services baptisée Sé-Rey-Nité, en clin d’œil à la Cité Rey, se veut être un espace pour des résidents qui souhaitent garder une autonomie. "Ils pourront être totalement autonomes s'ils le souhaitent mais il existera aussi un lien direct avec la maison de repos et le personnel infirmier en cas de besoin. Pour les familles, cela peut être rassurant que les proches soient placés dans un environnement sécurisé. Cela peut aussi aider à faire la transition avant la maison de repos, pour se rendre compte que cet endroit n'est pas un mouroir mais bien un véritable lieu de vie qui regorge de projets (séjour à la mer, visites culturelles, animation cinéma, ...)."

Il est vrai que la résidence-services s'apparentera davantage à un petit village de vacances qu'à une maison de retraite. "En partenariat avec Haute Senne Logement, nous allons aménager un petit parc avec des terrains de pétanque afin que les résidents puissent faire des tournois avec et contre ceux de la maison de repos", sourit Bénédicte Thibaut. "S'ils souhaitent jardiner, ils auront aussi à disposition des parcelles du potager que nous avons déjà mises en place pour la crèche et la maison de repos."

Les résidents pourront même emporter avec eux leurs chats, chiens et autres poissons rouges pour se sentir comme à la maison. Toutes charges comprises, le loyer d'un appartement s'élève à 1 200 euros pour une personne seule et 1 250 euros pour un couple.

© DR

© DR

© DR

© DR

© DR