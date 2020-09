La ville et la directrice de l'établissement sont déterminées à maintenir l'Académie ouverte.

L’Académie de Musique et des Arts de la Parole René Louthe est-elle en danger et pourrait-elle fermer ses portes ? C’est la rumeur qui court actuellement dans la Cité des Loups. Malheureusement, les craintes ne sont pas totalement infondées. Trop peu d’élèves sont inscrits et comptabilisés, ce qui met l’établissement dans une position délicate.

La question a été abordée ce mardi soir, en conseil communal. Plusieurs élus se sont en effet inquiétés de ce scénario, estimant que pareille infrastructure ne pouvait fermer ses portes alors que la culture et l’apprentissage de la musique occupent une place de choix sur le territoire communal. En réalité, il ne manque que trois élèves pour assurer la pérennité de l’établissement.