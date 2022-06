L’accès pour les PMR au hall sportif du Champ de la Lune fait débat à Braine-le-Comte. Plusieurs citoyens auraient en effet interpellé la conseillère communal, Anne-Françoise Petit Jean, sur l’accessibilité du hall sportif situé au Champ de la Lune pour les personnes à mobilité réduite. Des budgets sont toutefois prévus l'année prochaine afin de rénover le hall sportif, quelque peu vétuste, et faciliter son accès.

"Malgré l’obtention du label "handicity" et la volonté – inscrite dans la déclaration de politique communale – de développer des actions, le hall sportif du Champ de la Lune s’avère très difficile d’accès et peu accueillant pour les personnes porteuses d’un handicap", indique la conseillère. "Plusieurs constats peuvent se faire rapidement. Parmi les 125 places de parking disponibles sur le site, aucune n’est réservée aux personnes en situation de handicap. Les trottoirs ne sont pas adaptés pour pouvoir rejoindre l’entrée de la salle. La hauteur du seuil de celle-ci est faible (2cm) mais elle ne permet pas de faire passer une chaise roulante adaptée à une pratique sportive. Les douches voient, quant à elles, leur accès restreint par une "bordure" de 15cm de haut. Enfin, une toilette réservée aux personnes en situation de handicap existe bien mais elle n’est pas signalée, sert de placard à balais et se trouve dans un état déplorable."

Le bourgmestre de Braine-le-Comte a tenu à rappeler que "l’on souligne toujours ce qui ne va pas mais on ne félicite jamais ce qui va. Des travaux pour plusieurs millions ont été entrepris pour permettre l’accès PMR et juste à côté du hall sportif, la piscine est un exemple en matière d’accès PMR", indique-t-il. "Il est vrai que le hall sportif ne date pas d’hier et est un peu vétuste. Un budget est prévu pour l’année prochaine pour faire des rénovations de ce hall de sport. Dans cette optique-là, un plan d’envergure de rénovation aussi bien énergétique que d’accès PMR est prévu."

Il a conclu en disant "qu’une place PMR existe déjà. Tout le plan de circulation autour du Champ de la Lune pourrait être refait afin de créer une poche de parking supplémentaire. Dans l’optique du plan général de mobilité, il est prévu que des places supplémentaires pour PMR soient créées mais les projets mettent un petit peu de temps."