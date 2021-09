Ils fuient la guerre, la torture et tout ce que l'humanité peut faire de pire. Et pour certains, ils trouvent un premier refuge à Estinnes en rêvant d'une vie meilleure. Voilà 20 ans en effet que les services de l'Initiative Locale d'Accueil, l'ILA, accueillent les demandeurs d'asile.

Un accueil qui ne se limite pas à offrir un toit. "C'est tout un accompagnement qui se met en place avec des partenaires comme l'Institut Plus Oultre pour donner des cours de français et de citoyenneté", explique Catherine Minon, présidente du CPAS d'Estinnes. "Ce sont des personnes qui font des demandes d'asile et qui attendent leur réponse. Depuis quelque temps, nous accueillons aussi des Syriens qui vivent dans des camps de réfugiés. Leur demande est acceptée avant qu'ils quittent le camp, et ils passent d'abord par chez nous. Notre capacité d'accueil était montée jusqu'à 49 entre 2013 et 2014. Aujourd'hui, nous avons 22 places."

Avec 20 ans d'existence, l'ILA passe un cap. Et le CPAS a voulu braquer les projecteurs sur ce service ce week-end, profitant des Journées du Patrimoine qui mettent les femmes de l'honneur. Diverses activités sont ainsi organisées samedi et dimanche. Un photographe local qui a voyagé à Madagascar exposera des portraits, principalement de femmes. Un reportage sur le parcours de réfugiés sera également diffusé. Il y aura aussi un repas cuisine du monde, des jeux de société ainsi que des échanges avec des représentants du CIRé et des réfugiés. Conviviales, ces diverses animations seront l'occasion d'expliquer les missions de l'ILA et de démystifier l'accueil des demandeurs d'asile qui n'est pas toujours bien perçu par certaines personnes. Une belle initiative tant on sait comment l'ignorance peut entraîner la haine.