Il règne désormais un air marin à Hennuyères, fragrances iode, poissons et crustacés. Ce baume émane d'Aux Caprices des Temps, une poissonnerie qui vient d'ouvrir ses portes à en face des Tuileries. Derrière le comptoir, Denis et Aziliz Briand, un père et sa fille originaire de Bretagne et qui ont la vie maritime dans le sang, unis par la passion de la pêche et que les affres de la vie ont mené en Belgique.

Depuis six ans, Denis, sillonne les marchés de Braine-le-Comte à Bruxelles. Son étal, qu'il achalande grâce à ses contacts fiables dans différents ports de pêche, plait aux clients. L'idée d'ouvrir une poissonnerie fixe fait son chemin et finit par se concrétiser grâce à Aziliz. "Nous sommes issus de deux mondes différents. Moi, je suis un homme de terrain, j'ai passé toute une partie de mon existence sur les ports de pêche que je connais comme ma poche. Aziliz est passée par l'école, elle a remporté le titre de meilleure artisan de France en 2012 et elle a évolué vers d'autres sphères et à travailler des produits que je ne connaissais pas."

La formation et les compétences d'Aziliz permettent au tandem père-fille de concrétiser leur rêve et d'ouvrir leur poissonnerie, qui ne transige pas sur la qualité, tant des poissons et fruits de mer que des préparations. "Nous ne vendons pas n'importe quoi." Sur les étals couverts de glace, on ne trouve pas de poissons d'élevage, ni d'espèces menacées. Le poisson est issu de "la pêche lente", celle qui se fait le long des côtes, dans des petits bateaux qui sont l'antithèse des monstres raclant les fonds marins. "On ne travaille qu'en local. Il faut entendre par là la Méditerranée, le golfe de Gascogne, la mer du Nord, la mer celtique, l'Atlantique…l'Islande est l'endroit le plus éloigné d'où provient notre poisson."

Denis et Aziliz achètent directement des ports de pêche, via des intermédiaires de confiance "qui sont nos yeux, que nous connaissons personnellement." Le nom de leur enseigne, Aux caprices des temps, marque aussi leur respect de la saisonnalité des différents poissons. "En hiver, vous ne trouverez pas de poissons plats, qui sont en pleine reproduction", illustre Denis.

Si la Bretagne coule dans ses veines, Denis est très heureux de pouvoir mener ce projet en Belgique. "J'ai atterri ici il y a 20 ans et je suis tout de suite tombé amoureux de ce pays, qui me correspond. Aujourd'hui, je ne me vois pas vivre ailleurs!" La preuve: il a demandé la nationalité belge. Tant mieux pour les Brainois qui entendent bien profiter encore des années de ce nouvel endroit dédié aux saveurs des mers européennes.