Un concept, qui a évidemment été mis sur pause pour des raisons évidentes de sécurité. Réunir les personnes les plus à risques de cette crise n'était pas la meilleure idée. L' Alzheimer Café n'est donc plus en activité aujourd'hui. Et pour entretenir les malades, si important pour cette maladie en particulier, la commune d'Écaussinnes propose d'assister à des réunions virtuelles. En effet, l'ASBL Ligue Alzheimer s'est adaptée. Chaque jeudi, la ligue organise des appels entre malades et familles via internet.

Une solution 2.0, qui peut être compliquée à suivre pour des personnes âgées. " Mon père est malade depuis deux ans maintenant", explique Amélie, habitante de la commune d'Écaussinnes. " Il a des jours avec et des jours sans. Et dans un bon jour, il m'a parlé du concept de café pour malades. Je me suis dit que ça pouvait l'aider pour affronter le milieu médical, qui n'est pas toujours très rassurant. Il y revient des fois déboussolé par ce qu'on lui dit. C'est important de ne pas oublier les malades en cette période" C'est donc naturellement que Jean-Paul participe aux réunions virtuelles.

Alzheimer Café chez nous, c'est aussi l'occasion pour les familles de pouvoir comprendre ce que vivent les malades. Les questions sont aussi librement posées. " On a parfois peur de demander quelque chose, parce qu'on ne sait pas comment va réagir mon père mais aussi, peur d'avoir l'air bête", avoue Amélie. " Nous n'avons participé qu'une fois à ce concept et j'ai eu pas mal de réponses. Je vois que c'est aussi positif pour mon père. La covid lui a coupé toutes relations avec ses amis et là, au moins, il discute avec d'autres personnes".

Les séances ont lieu tous les jeudis, de 14 à 16 heures et de 19 à 20 heures. Toutes les démarches sont expliquées sur le site de l' ASBL . Alors en attendant de retrouver ses copains, l'important est de ne pas rester seul.

Dans les circonstances actuelles, la crise sanitaire du covid-19 est souvent le principal sujet des conversations. On en oublierait presque que d'autres maladies sont encore bien présentes. C'est le cas notamment de l'alzheimer. Cette maladie incurable est handicapante pour le malade mais aussi pour la famille. C'est pourquoi unavait vu le jour à Écaussinnes, en octobre 2020. Le principe est simple : discuter des problèmes liés à la maladie, en dehors du milieu hospitalier. "", déclare l'ASBL Ligue Alzheimer.