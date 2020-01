Certains craignaient de voir l'emblématique bâtiment bradé, voire rasé.

Le sujet avait fait polémique. C'est finalement à l'unanimité que la vente de l'ancienne maison communale d'Hennuyères a été votée lundi soir, lors du conseil.

L'affaire n'était pourtant pas pliée d'avance. En effet, lorsque l'idée de vendre cet emblématique bâtiment du village brainois avait germé, des craintes étaient venues enflammer les débats. Certains craignaient de voir la maison communale bradée à vil prix. La rumeur courrait également qu'un promoteur la raserait pour y construire un petit immeuble à appartements. Finalement, ce sont des Hennuyèrois de souche et amoureux du patrimoine qui ont acheté le bâtiment. Si des travaux de rénovation doivent être entrepris, l'échevin de l'Urbanisme Léandre Huart a inclus une clause au dossier afin de conserver la façade.

"Lors d'un précédent conseil communal, il y avait eu une décision de principe pour vendre l'ancienne maison communale", a rappelé le bourgmestre Maxime Daye. "Deux notaires avaient évalué le bien à 95.000 euros. Nous avions fixé de faire offre à partir de 105.000 euros, mais à travers un système d'enchères qui devait rester confidentiel et géré par les notaires. Les enchères ont monté et les notaires nous ont alertés lorsqu'elles ne bougeaient plus. Fin novembre, le collège a prix la décision de geler la vente à hauteur de 205.000 euros."

Un montant honorable qui obtenu l'approbation des élus, tant dans la majorité que dans l'opposition. L'argent ainsi récolté sera affecté au budget extraordinaire lors de la prochaine modification budgétaire et permettra donc d'alimenter divers investissements dans la Cité de Baudouin IV.