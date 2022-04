Une activité unique en Belgique a vu le jour à Thieu où Edo, coach sportif et surtout de Pilates, fait découvrir une nouvelle discipline venue tout droit des Etats-Unis : l’Animal Flow. L'Animal Flow est une fusion de mouvements de gymnastique, de yoga et de Fitness, une pratique codifiée et structurée, inspirée directement des mouvements naturels effectués par les animaux.

"On parle d’ "Animal" car les postures et les mouvements utilisés s’inspirent tantôt du félin, de l’ours, du singe, du crocodile ou encore du scorpion, et de "Flow" pour désigner l’énergie, le rythme, et la fluidité avec laquelle on effectue ces mouvements", indique Edo. "On crée des enchaînements qui deviennent une véritable chorégraphie, dans un ballet aussi primal qu’esthétique. L'Animal Flow nous permet de réveiller l’animal qui est en nous, et d’aller puiser dans des mouvements instinctifs."

Cette nouvelle discipline est également très complète. Elle permet en effet de renforcer les muscles en profondeur, de travailler l’équilibre, la souplesse, l'explosivité ainsi que le cardio. Edo fait actuellement partie des seuls professeurs d’Animal Flow en Belgique et souhaite faire découvrir sa passion aux volontaires. "Cette pratique mériterait d'être plus connue car elle est vraiment excellente et accessible à tous et toutes, parfaite pour renforcer son corps de manière sécurisée et complète", conclut-il.

Cette nouvelle discipline, unique en Belgique, est dispensée au centre sportif des Ascenseurs, situé à l’allée des sports 2 à Thieu. Les cours auront lieu de 19 à 20 h tous les lundis au sein de la salle Dojo. Elvedin Besirovic, responsable de l’activité, se tient à disposition des volontaires pour leur donner de plus amples informations. Il sera également possible de réserver une séance auprès de lui.