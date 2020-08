C'est une initiative de la bibliothèque centrale de la Province de Hainaut, située à La Louvière, et de toutes les bibliothèques du Hainaut : réaliser un carnet de bulles avec ses souvenirs du printemps 2020 marqué par le confinement et la crise du coronavirus. Les citoyens sont ainsi invités à partager leur expérience afin de regrouper toutes sortes de témoignages sous différentes formes avant le 10 novembre. L'objectif étant de réaliser des publications, expositions ou différentes actions par la suite.

La première, c'est la photographie. "Nous vous invitons à partager (par mail) vos observations, vos sentiments, votre vécu d’hier à aujourd’hui", commente Hainaut Culture. "Les photographies numériques et analogiques sont acceptées ; elles peuvent être en couleur ou en noir et blanc. Tous les formats sont autorisés."

Il est aussi possible de laisser simplement son témoignage par téléphone sur le répondeur. "Confiez-nous en quelques mots comment vous avez vécu le Printemps 2020. Composez le numéro 064/236 679. Et laissez votre message. Ce numéro est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez 5 minutes à votre disposition."

En parallèle, la bibliothèque centrale propose aux plus jeunes de faire preuve de créativité et d'imagination. "Nous t’invitons à représenter par dessin, collage ou autre ce qui t’a le plus manqué pendant cette période ou ce qui te manque encore. Ce que tu as aimé faire pendant que tu étais à la maison. Ou encore la première chose que tu aimerais faire lorsque tout sera revenu à la normale. Pour cela il te faut : des crayons, des feutres, de la peinture, des pastels, de la colle, des ciseaux, de vieux magazines ou tout autre matériel de dessin et une feuille."

L'initiative prévoit par ailleurs plusieurs ateliers virtuels d'écriture dans les prochaines semaines. Le premier est prévu le lundi 24 août. "Cet atelier vous propose de rédiger une lettre à la personne, ou groupe de personnes, qui vous a le plus manqué durant ce printemps particulier." Le second est programmé le 4 septembre sous forme de projet collaboratif "pour exprimer et partager vos ressentis, vos émotions, vos frustrations mais aussi vos espoirs par l’écriture ou l’illustration." Tandis que le dernier est organisé le 17 septembre avec pour thème : "de bulle en bulle, ces émotions qui nous traversent".

> Infos et inscriptions