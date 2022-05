Un nouvel EP qui propose des chansons ensoleillées, distrayantes et sans prétention.

Ça sent déjà bon l’été avec le nouveau disque de l’artiste sonégien Melfiano et son nouvel EP "Vamos". Articulé autour de deux axes, ce nouveau projet propose d’une part une forme plus légère avec un fond travaillé et d’autre part un registre plus émotionnel où l’artiste laisse place à l’introspection et à des thématiques plus profondes. Ce nouvel EP se veut généreux et diversifié et proposera de nombreuses mélodies gorgées de soleil, distrayantes et sans prétention. L’idéal pour passer l’été en musique.