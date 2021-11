Dans une société toujours plus individualisme et une vie à 1000 à l’heure, créer du lien social parait parfois mission impossible. Du côté de Saint-Vaast, quelques citoyens ont décidé d’aller à contre-courant et de faire leur possible pour redynamiser leur quartier et, de ce fait, encourager les rencontres entre habitants. C’est l’asbl On Saint Vaast au Jardin qui est à la manœuvre. Cette dernière a profité des congés d’automne pour organiser ses premiers gros événements.

Une balade halloween a ainsi rassemblé près de 900 personnes, dont 478 enfants ! "Il y en avait partout dans le village", concède avec le sourire Mélissa Provyn, présidente de l’association. "L’asbl a été fondée il y a un an mais la crise sanitaire s’est ensuite invitée au programme. Il s’agissait donc de notre premier gros événement. Nous avons mis les bouchées doubles sur les décorations et avons invité les citoyens à venir en profiter tout au long de la semaine."