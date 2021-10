Belle opération de la zone de police de La Louvière qui a mis la main sur un braqueur multirécidiviste ce mercredi. Une série de vols à main armée avait été commis sur le territoire de Manage et de La Louvière. Un suspect louviérois, né en 1993, a été appréhendé et ensuite arrêté par la police de Mariemont en collaboration avec la zone de police de La Louvière.

Depuis le 15 août 2021, de nombreux commerces étaient la cible de vols avec violence au cours desquels des armes étaient exhibées ou utilisées sur les territoires de Mariemont et de La Louvière. "Les devoirs d’enquête réalisés par la zone de police de La Louvière, et plus particulièrement par la section Polycrim du service Enquêtes et Recherches, ont permis d’obtenir les aveux du suspect", informe la zone de police de La Louvière. "Des vols avaient été commis à la librairie de l’Olive à La Louvière, au Carrefour Market, au magasin Tabac Shop, à la bijouterie Venizi, au magasin Electro-Zschau et à la pharmacie Lhôte de La Louvière. La librairie 7/7, située avenue Emile Herman à Manage avait également été braquée."

Cette arrestation est le fruit d’une belle collaboration entre deux zones de police voisines. Le travail combiné des enquêteurs manageois et louviérois ainsi que les éléments fournis par les victimes ont permis de mener à bien ce dossier. "L’enquête, diligentée par Mme Neveu, juge d’Instruction auprès du tribunal de 1ère instance du Hainaut Division Tournai, n’est néanmoins pas terminée et se poursuivra durant les prochaines semaines", confie la zone de police de La Louvière. "Malgré cette interpellation, nous rappelons que la sécurisation active des points sensibles et des commerces de l’entité est et reste une de nos priorités, surtout en cette période de fin d’année qui s’annonce doucement."